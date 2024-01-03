عجوز أسترالية تحصل على حق جمع حيوانات منوية من زوجها المتوفى

المصدر: أ ف ب

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بات في استطاعة امرأة أسترالية تبلغ 62 عاماً جمع الحيوانات المنوية من زوجها المتوفى، بعد أن أقنعت القضاء بأن الزوجين كانا يفكران في إنجاب طفل قبل وفاته.

وبدأ الزوجان بالتفكير في إنجاب طفل آخر بعد وفاة ابنهما البالغ 31 عاماً في حادث سيارة في عام 2019، بحسب وثائق قانونية صدرت الأربعاء.

وقبل ست سنوات من ذلك، غرقت ابنتهما البالغة 29 عاماً خلال رحلة صيد.

وبسبب هاتين الحادثتين المأسويتين، بدأ الزوجان في التحقق مما إذا كان من الممكن استخدام الحيوانات المنوية للزوج البالغ 61 عاماً في تلقيح اصطناعي.

وبعد وفاة الزوج في منزله في 17 ديسمبر، طلبت زوجته - التي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية - من مشرحة المستشفى جمع حيواناته المنوية وتخزينها.

لكن المستشفى تباطأ في تنفيذ الطلب، بحسب وثائق قانونية، ما اضطر المرأة إلى طلب أمر عاجل في المحكمة العليا في غرب أستراليا في هذا الاتجاه.

ويقول الباحثون إن المدة المثالية لجمع الأنسجة التناسلية لا تتعدى يوماً أو يومين من الوفاة.

وسمحت القاضية فيونا سيوارد بجمع الحيوانات المنوية وتخزينها، لكنها قالت إن هناك حاجة إلى أوامر قضائية منفصلة قبل استخدامها في التخصيب.

وقد أُصدر الأمر في 21 ديسمبر، لكن جرى إعلام العامة فيه أخيراً.

رغم أن الأمر غير معتاد، إلا أنه ليس من المستغرب أن تُجمع الحيوانات المنوية من الشركاء المتوفين في أستراليا.

في يونيو 2023، مُنحت امرأة أسترالية الإذن باستعادة الحيوانات المنوية من زوجها البالغ 29 عاماً، والذي قيل إنه توفي بعد قطع شريان في زجاج نافذة مكسور.