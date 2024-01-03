مربو ماشية يعقدون صلحاً مع نسور الكوندور

المصدر: (سيريتو - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام مربو الماشية في كولومبيا بوضع فرائس على منحدر صخري لقمة كولومبية، من أجل إطعام نسور الكوندور كجزء من استراتيجية المصالحة مع الطائر، الذي كان عدوهم، ويلقب أحياناً بملك جبال الأنديز.

وتقول ديانا باوتيستا، وهي من سكان بلدية سيريتو بشمال شرق كولومبيا في مقاطعة سانتاندير الجبلية، إنه «طائر جميل جداً، حين تراه يطير»، لكن الكوندور لم يكن يحظى دائماً بتقدير جيد في المنطقة. قبل بضع سنوات أطلق القرويون النار لإخافته لأنه كان يعتبر تهديداً لأغنامهم وماعزهم ومواشيهم.

وتعلم المربون اليوم التعرف على طائر الكوندور بشكل أفضل، وقاموا بتشييد حظائر أغنام لحماية الحيوانات الضعيفة، واتحدوا لإنقاذ أحد أكبر الطيور في العالم، شعار دول الأنديز، والمهددة بالانقراض.