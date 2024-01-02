الضرائب والخصومات تلتهم 600 مليون دولار من الفائز باليانصيب الأمريكي!

المصدر: إعداد - حسين جمو

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فازت تذكرة يا نصيب تم بيعها في ولاية ميشيغان الأمريكية بالجائزة الكبرى البالغة 842.4 مليون دولار ليلة الاثنين - وهي أول محفظة يانصيب كبيرة للعام الجديد وخامس أكبر محفظة يانصيب في تاريخ سحب "باوربول".

وحتى صباح اليوم، كان اسم الفائز ما يزال مجهولاً، وهو بكل الأحوال سيحصل على مبلغ أقل بكثير بعد دفع الضرائب، والرقم الصادم هو أنه سيحصل فقط على 250 مليون دولار تقريباً في حال قرر أخذ المبلغ نقداً بشكل فوري من الإجمالي "النظري" البالغ 842 مليون دولار.

وقالت هيئة يا نصيب "باوربول" إن التذكرة الفائزة التي بيعت في ميشيغان كانت الوحيدة التي تطابق الأرقام الستة التي تم سحبها يوم الاثنين.

وبحسب مجلة "فوربس" يتعين على الفائز الاختيار بين الحصول على مبلغ 842.4 مليون دولار موزع على 30 قسطًا سنويًا أو مبلغ نقدي مقطوع قدره 425.2 مليون دولار، وهو الاختيار الشائع عادةً.

إذا تم اختيار الجائزة النقدية، فسوف تنخفض المكاسب إلى 323.15 مليون دولار بعد اقتطاع ضريبة فيدرالية إلزامية بنسبة 24٪. واعتمادًا على الدخل الخاضع للضريبة للفائز لهذا العام، قد يواجه معدلًا هامشيًا فيدراليًا يصل إلى 37٪، مما يؤدي إلى انخفاض المبلغ الكاش إلى 267.87 مليون دولارًا.

تستقطع ولاية ميشيغان أيضًا 4.25% من إجمالي المكاسب لضريبة دخل الولاية، وهو خصم قدره 18 مليون دولار في هذه الحالة، مما يخفض المبلغ إلى نحو 250 مليون دولار.

وحتى إذا اختار الفائز طريقة التقسيط فإن الانخفاض يكون كبيراً، فقد تنخفض المدفوعات السنوية للفائز البالغة حوالي 28 مليون دولار إلى نحو 17.7 مليون دولار مع تطبيق المعدل الهامشي الفيدرالي بنسبة 37٪.

وتصل احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى حوالي 1 من 292.2 مليون، وهذا أفضل قليلاً من احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى لسحوبات Mega Millions والتي تبلغ 1 من 302.6 مليون.