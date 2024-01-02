أثناء ركوب دراجة نارية .. أسد يهاجم رجلاً ويقتله في كينيا

المصدر: ا ب

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عثرت الشرطة الكينية يوم الاثنين على جثة رجل يعتقد أن أسدًا هاجمه بينما كان يستقل دراجة نارية بالقرب من محمية وطنية في جنوب البلاد. تم إخطار الشرطة من قبل أفراد المجتمع بوجود دراجة نارية مهجورة على طول طريق بالقرب من منطقة غابات ماريري بالقرب من محمية شيمبا هيلز الوطنية.

شاهد الضباط آثار أقدام أسد من الدراجة النارية إلى غابة حيث عثروا على بقايا رجل ميت مجهول، وفقًا لتقرير الشرطة.

كان عدد الأسود في كينيا يتناقص منذ ما يزيد قليلاً على عقد من الزمان، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصراع بين الإنسان والحياة البرية.

أدرجت الحكومة الأسود على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض، حيث يقدر عددها بنحو 2000 في عام 2010. قدرت دراسة حديثة العدد بنحو 2489 أسدا.