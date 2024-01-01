مقتل صبي طعناً على تلة تطل على لندن خلال ليلة رأس السنة

المصدر: أ ب

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أكدت الشرطة اليوم الاثنين، أن صبيا يبلغ من العمر 16 عاما قتل طعنا على قمة تل تطل على وسط لندن بينما كانت الحشود تتجمع لمشاهدة الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة.

قال جيوف غروغان، كبير المفتشين في شرطة لندن، إن هاري بيتمان كان مع أصدقائه في متنزه بريمروز هيل قبل منتصف الليل بقليل عندما تورط في نزاع تحول إلى اشتباك مميت وفشلت جهود إنعاشه.

واضاف غروغان: " كان شابا وأمامه مستقبل واعد. لقد دمرت عائلته دون شك".

أعلنت الشرطة اعتقال صبي في نفس عمره للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل، وتم احتجازه.

كان المحققون يبحثون عن معلومات من الشهود الذين كانوا من بين مئات الأشخاص الذين تجمعوا على التل المجاور لمتنزه ريجنتس، الذي تحيط به شوارع منازل الأثرياء كما يقع بالقرب من العديد من أبراج الإسكان العام.

ذكرت هيئة المتنزهات الملكية على موقعها على الإنترنت أن التل كان ساحة لخوض مباريات المبارزة ومعارك الجوائز.

يتم إغلاق الحديقة عادة ليلا ولكنها ظلت مفتوحة في تلك الليلة حتى الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين لمشاهدة عرض الألعاب النارية في المدينة على طول نهر التايمز الذي يبعد 5 كيلومترات إلى الجنوب.

أغلقت بريمروز هيل يوم الاثنين حيث انتشر الضباط بحثا عن أدلة بين الأعشاب وعمل فريق الطب الشرعي بالقرب من مكان وقوع الطعن.