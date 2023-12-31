ما هو أول مكان يشهد حلول العام الجديد كل سنة؟

المصدر: د ب ا

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بدأ العد التنازلي لحلول العام الجديد وستكون منطقة المحيط الهادئ أول منطقة في العالم تستقبل العام الجديد اليوم الأحد، حيث توجد خطط لتنظيم عروض للألعاب النارية والتجمعات في الهواء الطلق.

وتعتبر كيريتيماتي، أكبر جزيرة في كيريباتي، والتي يسكنها حوالي 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تشهد حلول العام الجديد كل عام، ولكن لم يخطط لتنظيم احتفالات كبرى.

وستدخل جزر تشاتام، وهي جزء من أراضي نيوزيلندا، في عام 2024 بعد ذلك بحوالي15 دقيقة (في الساعة 10.15 بتوقيت غرينتش). وتقع الجزر على بعد حوالي 800 كيلومتر شرق ساوث أيلاند في نيوزيلندا، ويعيش فيها حوالي 700 شخص.

وباعتبارها أول مركز دولي رئيسي يرحب بالعام الجديد، سيجري بعد ذلك إضاءة معالم مدينة أوكلاند، التي تعتبر المدينة الأكبر في نيوزيلندا.

وستضيئ الألعاب النارية برج سكاي تاور، بالإضافة إلى عروض أضواء الليزر والرسوم المتحركة في معالم أخرى في وقت متزامن، بما في ذلك جسر هاربور في أوكلاند.

وسيبدأ عرض الألعاب النارية لمدة خمس دقائق و30 ثانية في برج "سكاي تاور"، وهو الأعلى في نصف الكرة الجنوبي، بعد تنازلي مدته 10 ثوانٍ على قاعدة البرج قبل إطلاق 500 كيلوغرام من الألعاب النارية.

وقال كالوم ماليت، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجمع /سكاي سيتي/، إن مشاهدة الألعاب النارية المتتالية من برج "سكاي تاور" أصبحت تقليدا للعديد من العائلات.

وستقوم العاصمة النيوزيلندية، ولنجتون، أيضا بإطلاق الألعاب النارية وعزف الموسيقى في بحيرة داخلية بالمدينة.

وفي الوقت نفسه، سيقدم عرضان منفصلان للألعاب النارية في ساموا، أحدهما في العاصمة آبيا والآخر في سافاي، إشارة إلى بداية العام الجديد. وسيجري مزامنة العروض من قبل خبراء الألعاب النارية النيوزيلنديين وسيتم إطلاقها في وقت واحد من كلا الجزيرتين عند منتصف الليل.

وستخطف سيدني، التي تتأخر عن نيوزيلندا وساموا بساعتين، الأضواء من خلال الاحتفالات التي ستقام في ميناء المدينة الأسترالية الشهير. ومن المقرر أن يشاهد مليون شخص الحدث في الوقت الذي تضيء فيه الألعاب النارية الضخمة السماء عند منتصف الليل.

وفي بانكوك، تتركز الاحتفالات على نهر "تشاو فرايا"، الذي يعكس أضواء عرض الألعاب النارية كل عام. وغالبا، يتوجه التايلانديون إلى قوارب الحفلات، للاستمتاع بالعرض المذهل عن قرب والاحتفال ببداية العام. وتستقبل تايلاند، التي تتبع التقويم البوذي، عام 2567 .