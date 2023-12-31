الضغط يحول الصوديوم إلى عازل

المصدر: دبي – البيان

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أجرى علماء في جامعة بوفالو الأمريكية دراسة لفهم التغيرات الكيميائية التي تحدث في الصوديوم تحت ضغط مرتفع، على غرار الظروف الموجودة تحت القشرة الأرضية أو داخل النجوم والكواكب.

واكتشف الباحثون، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة «الكيمياء التطبيقية»، أنه تحت الضغط الشديد، يتحول الصوديوم من معدن لامع إلى عازل شفاف، وهو ما يتحدى الافتراض السابق بأن المواد تصبح دائماً معدنية تحت ضغط عالٍ.

وخلافاً للنظريات السابقة، فقد وجدوا أن الإلكترونات، بدلاً من أن يتم إخراجها من الذرات، تظل مرتبطة كيميائياً مع بعضها البعض، وتشكل ما يعرف بحالة الإلكتريد، التي تتسبب في التحول الفيزيائي للصوديوم من معدن إلى عازل.