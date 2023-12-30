من جزيرة الثعابين إلى أرض البراكين.. 7 أماكن حول العالم ممنوع زيارتها أو الاقتراب منها
هناك مواقع تاريخية هشة لدرجة يمكن أن يتسبب البشر في الإضرار بها بسهولة، وهناك أيضًا أماكن خطيرة للغاية قد يرتبك العديد منا من زيارتها، من جزيرة مليئة بالثعابين إلى مكتبة تحمل أسرارًا خاصة، تعرف على هذه الأماكن المثيرة للغاية والمحظورة.
1 - جزيرة القردة (أمريكا)
جزيرة مورجان في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسمى أيضاً "جزيرة القردة"، حيث يعيش فيها مجموعة من حوالي 4,000 قرد من نوع الريسوس.
قردة جزيرة مورجان ليسوا السكان الأصليين للجزيرة، حيث إنه في عام 1979 تم نقل القردة إلى هناك من بورتوريكو، بسبب انتشار فيروس الهربس B.
وقبل ذلك، كانت الجزيرة خالية من السكان، وغير مسموح للعامة بزيارة الجزيرة على الإطلاق، ويمكن للباحثين فقط من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الذهاب إليها.2 - جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد (أستراليا)
تُعتبر واحدة من أبعد الأقاليم في العالم، حيث تُعتبر إقليمًا أستراليًا، على الرغم من وقوعها بين مدغشقر والقارة القطبية الجنوبية، ويعتبر الموقع غير آمن للعديد من الأسباب، وأبرزها الحيوانات البرية والمفترسة، وقد اكتشف الباحثون أيضًا تدفق الحمم البركانية من بركان ضخم يُدعى بيك ماوسون.
تحتوي كهوف لاسكو على فنون جدارية لا تقدر بثمن يعود تاريخها إلى حوالي 17,000 عامًا مضت، وتم حظر الدخول إلى الكهوف منذ عام 1963 بسبب اكتشاف أن الفنون الجدارية كانت تتعرض للتهديد بسبب الفطريات التي يحملها السائحين خلال زياراتهم.
يقع في الجزيرة القطبية البعيدة سفالبارد بالنرويج، وتخزن فيه 100 مليون بذرة من جميع أنحاء العالم للحفاظ على السلالات في حال حدوث أي كوارث للكوكب.
5- جزيرة دا كويمادا غراندي (البرازيل)
6 – سورتسي (أيسلندا)
7 - معبد كوكولكان (المكسيك)