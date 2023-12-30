من جزيرة الثعابين إلى أرض البراكين.. 7 أماكن حول العالم ممنوع زيارتها أو الاقتراب منها

المصدر: البيان

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من الصعب تصور وجود العديد من الأماكن حول العالم التي يُمنع على الناس زيارتها، ما لم تكن باحثًا، عالمًا، أو ضابطًا عسكريًا، يتم منع الجمهور العام من زيارة بعض هذه الأماكن بشكل صارم، مما يضيف طبقة أخرى من الغموض إليها.

هناك مواقع تاريخية هشة لدرجة يمكن أن يتسبب البشر في الإضرار بها بسهولة، وهناك أيضًا أماكن خطيرة للغاية قد يرتبك العديد منا من زيارتها، من جزيرة مليئة بالثعابين إلى مكتبة تحمل أسرارًا خاصة، تعرف على هذه الأماكن المثيرة للغاية والمحظورة.

1 - جزيرة القردة (أمريكا) جزيرة مورجان في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسمى أيضاً "جزيرة القردة"، حيث يعيش فيها مجموعة من حوالي 4,000 قرد من نوع الريسوس. قردة جزيرة مورجان ليسوا السكان الأصليين للجزيرة، حيث إنه في عام 1979 تم نقل القردة إلى هناك من بورتوريكو، بسبب انتشار فيروس الهربس B. وقبل ذلك، كانت الجزيرة خالية من السكان، وغير مسموح للعامة بزيارة الجزيرة على الإطلاق، ويمكن للباحثين فقط من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الذهاب إليها. 2 - جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد (أستراليا)

تُعتبر واحدة من أبعد الأقاليم في العالم، حيث تُعتبر إقليمًا أستراليًا، على الرغم من وقوعها بين مدغشقر والقارة القطبية الجنوبية، ويعتبر الموقع غير آمن للعديد من الأسباب، وأبرزها الحيوانات البرية والمفترسة، وقد اكتشف الباحثون أيضًا تدفق الحمم البركانية من بركان ضخم يُدعى بيك ماوسون.

3 - كهوف لاسكو (فرنسا)

تحتوي كهوف لاسكو على فنون جدارية لا تقدر بثمن يعود تاريخها إلى حوالي 17,000 عامًا مضت، وتم حظر الدخول إلى الكهوف منذ عام 1963 بسبب اكتشاف أن الفنون الجدارية كانت تتعرض للتهديد بسبب الفطريات التي يحملها السائحين خلال زياراتهم.

4 - الخزان العالمي للبذور في سفالبارد (النرويج)

يقع في الجزيرة القطبية البعيدة سفالبارد بالنرويج، وتخزن فيه 100 مليون بذرة من جميع أنحاء العالم للحفاظ على السلالات في حال حدوث أي كوارث للكوكب.

وبُبني الخزان ليستمر 200 عام، بحيث يكون عميقًا بما فيه الكفاية تحت الأرض وعاليًا بما فيه الكفاية فوق مستوى سطح البحر لتحمل الزلازل وارتفاع مستوى سطح البحر والهجمات النووية.

5- جزيرة دا كويمادا غراندي (البرازيل)

تعرف جزيرة دا كويمادا غراندي باسم جزيرة الثعابين، وتعتبر موطنًا لنوع نادر وفتاك من الثعابين يُدعى اللانسهيد الذهبي، لذلك، من المنطقي أن تغلق الحكومة البرازيلية الجزيرة أمام الزوار، في حين يمكن للباحثين المؤهلين فقط الدخول، ولكن يجب أن يكونوا برفقة أطقم طبية.

6 – سورتسي (أيسلندا)

تعد جزيرة سورتسي من أحدث بقاع الأرض تكوناً، ويطلق عليها أرض البراكين، وقد نشأت نتيجة ثورة بركان في الفترة بين1963 إلى عام 1967، وفي الوقت الحالي، تُستخدم الجزيرة فقط لأغراض علمية، يُمنع أي زوار لها، باستثناء مجموعات البحث، وذلك لأن العلماء يرغبون في فهم كيف تتشكل الأنظمة البيئية فيها بدون تأثير بشري.

7 - معبد كوكولكان (المكسيك)

في الوقت الذي يتاح للسائحين زيارة موقع تشيتشن إيتزا الأثري بالمكسيك، لا يُسمح بتسلق معبد كوكولكان التاريخي، ويأتي ذلك بعدما سقطت امرأة من الهرم في عام 2006 أثناء نزولها، مما جعل السلطات المكسيكية تحظر الصعود للمعبد.