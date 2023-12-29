فندق فرنسي فخم يطرد طاه رئيسي بسبب «مضايقات مهينة»

المصدر: أ ف ب

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أعلنت مجموعة Hyatt الفندقية، طرد طاه رئيسي في فندق فخم تابع لها في مدينة بياريتز بجنوب غرب فرنسا بعد "حادث مثير للقلق"، فيما تحدثت معلومات صحافية عن ارتكابه "مضايقات مهينة" جرى تصويرها بحق مساعد له.

وقال مكتب المدعي العام في مدينة بايون المجاورة، الذي لم يتلق أي شكاوى في الموضوع حتى الساعة، لوكالة فرانس برس إنه فتح تحقيقا أوليا في اتهامات بالاعتداء والعنف.

وبحسب صحيفة "سود ويست" Sud Ouest اليومية الإقليمية، فإن الطاهي أوريليان لارجو (31 عاماً) طُرد من عمله في الفندق في 21 ديسمبر.

وكان عُيّن هذا الشيف في عام 2020 لإدارة المطعم الفاخر في فندق "أوتيل دو باليه" Hotel du Palais ذي الخمس نجوم والذي حصل على نجمة ميشلان العام الماضي.

ونفى الطاهي رسمياً الاتهامات الموجهة ضده، مندداً في تصريحات إذاعية بما اعتبره وقائع "ملفقة بهدف التشهير". وأشار إلى أنه يحضّر دفاعه مع محاميه.

وقالت مسؤولة في مجموعة "حياة" التي تدير هذا الفندق في مدينة بياريتز الساحلية لوكالة فرانس برس إن "إدارة أوتيل دو باليه على علم بالحادث المقلق الذي وقع في مبنى الفندق".

ولفتت إلى أن "هذا الحادث لا يعكس القيم التي ندافع عنها، وأجري تحقيق واتُّخذت القرارات المناسبة"، مضيفة "سلامة وصحة ورفاهية زملائنا وعملائنا وشركائنا هي أولوياتنا المطلقة"، من دون الإدلاء بمزيد من التعليقات.