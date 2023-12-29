سجن بريطاني يستقطب المجرمين أثناء الأعياد

المصدر: (دبي – البيان)

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ذكرت صحيفة «مانشستر إيفننج نيوز» البريطانية، وجود سجن في تشيشير، وهو سجن «إتش إم بي ستيال»، يتعمد المجرمون ارتكاب الجرائم لقضاء أعياد الميلاد في داخله.

ونقلت الصحيفة عن أحد حراس السجن قوله إنّ السجن يصبح جميلاً في أعياد الميلاد، ويقيمون الحفلات، ويسهرون حتى الصباح، رُغم أن ذلك يبدو غريباً للأشخاص في الخارج.

وأشار إلى أنّه بالنسبة للنساء اللاتي يعشن في الشوارع، فإنَّ السجن يشبه إلى حد ما أسبوعاً في منتجع تشامبينز الفاخر الموجود في المدينة.

وقال: «لدينا أشخاص هنا لا يريدون المغادرة، وآخرون ربما يرتكبون جريمة عمداً ليتم استدعاؤهم حتى يتمكنوا من العودة إلى السجن».