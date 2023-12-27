فيتامين «د» يقلل خطر الإصابة بالخرف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توصل علماء بريطانيون، لأول مرة، إلى عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بمرض الخرف بشكل مبكر، وتفادي الإصابة به وتدارك أعراضه، وفق ما أكدت دراسة نشرت في مجلة «جاما نيرولوجي».

واكتشف العلماء أن خطر الإصابة بمرض الخرف، الذي تبدأ أعراضه قبل سن 65 عاماً، يمكن أن يقل أو ينخفض بتناول جرعة يومية من فيتامين «د».

وكان يُعتقد في السابق أن المرض ناجم عن الجينات فقط، ولم يكن هناك ما يمكن أن يفعله الناس لتقليل مخاطر الإصابة به.

مع ذلك، وفقاً للدراسات، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين «د» والاكتئاب وتاريخ الإصابة بالسكتة الدماغية إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف المبكر، في حين أن تعاطي الكحول والعزلة الاجتماعية وضعف السمع وأمراض القلب تزيد أيضاً من مخاطر الإصابة بالخرف.