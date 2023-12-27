طريقة مبتكرة تدمر الخلايا السرطانية

المصدر: دبي - البيان

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اكتشف علماء طريقة جديدة لتدمير الخلايا السرطانية من خلال تحفيز جزيئات الأمينوسيانين باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء، ما أدى إلى تفكيك أغشية الخلايا السرطانية، وفق بحث نشر في مجلة «نيتشر كيميستري».

وتستخدم جزيئات الأمينوسيانين بالفعل في التصوير الحيوي كأصباغ صناعية، كما تستخدم بجرعات منخفضة للكشف عن السرطان، وتظل مستقرة في الماء، كما أنها جيدة جداً في ربط نفسها بالجزء الخارجي من الخلايا.

ويقول فريق البحث من جامعة «رايس» وجامعة تكساس، إن النهج الجديد يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بنوع آخر من الآليات الجزيئية القاتلة للسرطان المطورة سابقاً، التي تسمى محركات من نوع Feringa القادرة على تحطيم هياكل الخلايا السرطانية الإشكالية.

ويقول الكيميائي جيمس تور، من جامعة «رايس»: «إنه جيل جديد تماماً من الآليات الجزيئية التي نسميها آلات ثقب التجمعات الجزيئية. إنها أسرع بمليون مرة في حركتها الميكانيكية من المحركات السابقة، ويمكن تنشيطها باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة بدلاً من الضوء المرئي».