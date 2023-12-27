«درون» تكشف الكابلات المتضررة في أعماق الأرض

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر علماء معهد موسكو للطيران بالتعاون مع خبراء الأكاديمية العسكرية لقوات الصواريخ الاستراتيجية تقنية تسمح بمساعدة الطائرات المسيرة، باكتشاف خطوط الكهرباء المتضررة تحت الأرض، حسب «روسيا اليوم».

ويقول فاليري سبرياغين، المدرس في الأكاديمية: «يمرر تيار كهربائي عالي التردد يبلغ 1024 كيلوهرتز في خط الكهرباء (الكابل) المتضرر المدفون تحت الأرض، بعد ذلك، تطلق الطائرة المسيرة لتحلق فوق خطوط الكهرباء المدفونة وترصد من ارتفاع محدد قيمة مجال البحث، التي تستخدم للوصول إلى موقع تضرر الكابل، حيث تكون فيه القيمة أعلى بعشرات المرات من القيمة الأصلية. وعند اكتشاف هذا الموقع ترسل الطائرة المسيرة إشارة للمشغل حول مكان الضرر وترمي على الأرض منارة LED خاصة مزودة بعلامة GPS لخدمات الطوارئ».

ووفقاً للمبتكرين، تسمح هذه التكنولوجيا باكتشاف نقاط الماس الكهربائي أو تضرر غلافه العازل. أي أنها ستساعد على التنبؤ بحالات الطوارئ مسبقاً واكتشاف مناطق التلف مبكراً وتخفيض تكلفة إصلاحها، وبالتالي إطالة مدة صلاحيتها. ويشير المبتكرون إلى أن هذه التقنية اجتازت الاختبارات اللازمة ويأملون بتوسيع نطاق استخدام ابتكارهم في قطاع الطاقة.