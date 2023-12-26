موشنجيت™ دبي تزدان بسحر أجواء الأعياد ضمن عروض وفعاليات غامرة

المصدر: البيان

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كشف موشنجيت™ دبي، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، عن مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي سيحتفي فيها بموسم الأعياد، حيث سيدشن فعاليات العطلات الهوليوودية وتشكيلة من الأنشطة الأخرى التي تتضمن العروض المتجولة وأنشطة اللقاء والترحيب مع بابا نويل تحت شجرة الأعياد التي يبلغ ارتفاعها 40 قدماً، ليوفر لضيوف الوجهة أجواء احتفالية فريدة من نوعها اعتباراً حتى الأحد 7 يناير 2024.

كما ستطلق الوجهة خلال هذا الموسم المتزامن مع احتفالات الشتاء، عرضها المسرحي الجديد كلياً "بوابتكم لأجواء العيد" الحي بمسرح هوليوود، والذي ستبرز خلاله شخصية السيد هامبوغ الغاضب، والذي يحاول جاهداً تفادي صخب احتفالات الأعياد وليلة رأس السنة بمدينة نيويورك، حيث تتكشف أسرار القصة من خلال معزوفات موسيقية حية وأداء باهر من عدد من شخصياتها الغامضة، ليتيح للضيوف تجارب رائعة بمشاهدة هذا العرض الحي الفريد من نوعه ضمن احتفالات الشتاء الغامرة.

وسيكون ضيوف موشنجيت™ دبي على موعد مع موكب العطلات الهولوودية الذي سيبدع فيه السنافر وشريك وبو والملك جوليان والشخصيات الأخرى بأداء رقصات رائعة بمنطقة استوديو سنترال، مرتدين أزيائهم التي تحمل طابع احتفالات الشتاء لاستقبال الزوار والترحيب بهم، فيما يمكن للضيوف كذلك الاستمتاع بمشاهدة العروض المتجولة بمنطقة استوديو سنترال خلال أداء شخصيات العرض رقصات الأعياد الشهيرة في العروض المتجولة "حان وقت المرح"، و"أصدقاء مصنع الألعاب".

وسيستمتع الصغار بأجواء أعياد الشتاء خلال قضاء وقتهم في موشنجيت™ دبي، حيث سينثر ألكس الأسد وجلوريا والملك جوليان سحر عروضهم الشيقة في عرض "كينغ جوليان هوليداي ستومب"، فيما ستشهد قرية السنافر احتفال السنافر ذوي الألوان الزرقاء المميزة بموسم أعياد الشتاء بتقديمهم عرض "سمرفماس" الشيق للرقص الحي الذي ستؤديه شخصيات السنافر.

كما وفرت موشنجيت™ دبي للذواقة تشكيلة متنوعة من الحلويات والمأكولات التي تحمل طابع احتفالات الشتاء في سوق الليالي الكرنفالية، والذي سيقدم مجموعة من المأكولات الشهية في مكان خارجي بديع، بما فيها الكريب والكعك وحلوى القطن وغيرها، فيما يمكن للضيوف كذلك التلذذ بتناول تشكيلة من الوجبات الشهية التي تحمل طابع احتفالات الشتاء، من بينها وجبة الديك الرومي وفندالو الديك الرومي وحلوى الأعياد التقليدية مع كاسترد الفانيلا.

واستكمالاً للأجواء الاحتفالية الفريدة من نوعها، يمكن للضيوف التوجه إلى متاجر التجزئة الـ 15 ذات الطابع المميز التي توفر جميعها مجموعة من الهدايا الحصرية المستوحاة من أبرز أفلام هوليوود، والاستمتاع بالأجواء التي ستتزين بالديكورات والأضواء البراقة احتفالاً بهذه المناسبة. ولن تكتمل متعة زيارة موشنجيت™ دبي سوى باستكشاف 29 من الألعاب والوجهات والفعاليات الترفيهية الأخرى التي تزخر بها الوجهة.