مصرع وإصابة 23 شخصاً في حادث مروع في مصر

المصدر: البيان

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توفي 3 أشخاص وأصيب 20 آخرون، أمس الاثنين، في حادث مروع في محافظة قنا بصعيد مصر .

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الحادث وقع إثر تصادم مركبة نقل "تريلا" مع 4 سيارات على كوبري الشيخ يونس، بجوار مسجد السيد عبدالرحيم القناوي ببندر قنا، وتم الدفع بـ22 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وأسفر الحادث حتى الآن عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرون وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على سائق المركبة المتسبب في الحادث المروع بعد تصادمه مع 4 سيارات.

وكشفت التحريات تفاصيل الحادث المروع أن "تريلا "نقل كانت مسرعة تصادمت مع 4 سيارات "2 ميكروباص وتاكسي وتروسيكل" إضافة لتصادمها في بعض المواطنين وأسفرت الواقعة عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى قنا الجامعي .

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث للمعاينة والكشف عن الأسباب الكاملة لسبب وقوع الحادث، وتم القبض على سائق التريلا ورفع السيارة التاكسي سريعًا قبل انفجاره لوجود أسطوانة بوتاجاز بداخله.