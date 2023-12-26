كشف لغز العثور على 6 جثث لأسرة واحدة في مصر

المصدر: البيان

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كشفت المعاينة الأولية في واقعة العثور على 6 جثث لأسرة واحدة أب وأم و4 أبناء في حالة تعفن داخل مسكنهم في مركز مشتول السوق في محافظة الشرقية في مصر ، أن الوفاة حدثت بسبب تسريب غاز أسطوانة البوتاجاز في الساعات الأولى من الصباح ما أدى إلى وفاتهم جميعا في آن واحد.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحادثة شهدها مركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، صباح الاثنين، حيث لقيت أسرة كاملة مصرعها داخل شقتهم والمكونة من الزوج والزوجة و4 أطفال، فيما كشف مصدرطبي أن السبب وراء وفاتهم ناتج عن الاختناق بعد تسرب الغاز من أسطوانة "بوتاجاز".

وترجع تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة مشتول السوق،من أحد الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد المنازل بدائرة المركز، حيث تم العثور على الزوجين وأطفالهما الأربعة متوفين داخل مسكنهم .