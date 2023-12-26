اكتشاف جديد ربما يقلب المفاهيم حول تشكل الكون

المصدر: دبي - البيان

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أثبتت دراسة لباحثين في معهد ماكس بلانك للفيزياء الفلكية، نظرية جديدة فيما يتعلق بتكوين الثقوب السوداء الدقيقة «البدائية»، مفادها أنها لم تتشكل في بداية الكون فقط، إذ يمكن أن تنشأ بالفعل من خلال الموت الانفجاري للنجوم.

وتم اقتراح مفهوم الثقوب السوداء البدائية في البداية من قبل الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغ، الذي افترض أن هذه الثقوب السوداء الدقيقة ستكون أصغر من أن يتم اكتشافها بسبب انبعاث جسيماتها بمعدل بطيء.

ومع ذلك، فإن الدراسة الحديثة تتحدى هذه الفكرة وتشير إلى أن الثقوب السوداء الصغيرة يمكن أن تتشكل في أعقاب الانفجارات النجمية. ولهذا الاكتشاف آثار مهمة على فهمنا للكون، ربما تغير الكثير من المعتقدات والنظريات السابقة. إذ يعني أن الثقوب السوداء قد لا تكون موجودة في المناطق البعيدة من الكون فحسب، بل أيضاً داخل نظامنا الشمسي.

ويقترح الباحثون أن هذه الثقوب السوداء الصغيرة المتكونة حديثاً يمكن التقاطها بواسطة النجوم المتشكلة حديثاً، بما في ذلك شمسنا. والفكرة هي أن هذه الثقوب السوداء الصغيرة قد نشأت خلال الثانية الأولى بعد الانفجار الكبير ويمكن أن تساهم في لمعان الشمس من خلال التراكم داخل قلب نجمنا. وسيؤدي هذا التراكم إلى إطلاق تيار مستمر من الطاقة، ما يؤدي إلى سطوع الشمس وحرارتها.