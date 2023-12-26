البشر سبب انقراض 1430 نوعاً من الطيور

المصدر: دبي - البيان

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يرجح علماء البيئة الأوروبيون أن البشرية تسببت على مدى 130 ألف سنة الماضية، بشكل مباشر أو غير مباشر، في انقراض نحو 1430 نوعاً من الطيور، وذلك حسب تقرير نشر في «روسيا اليوم»، الذي نقل مضامين دراسة نشرتها الخدمة الصحفية لمركز البيئة والهيدرولوجيا البريطاني، جاء فيها: أظهر بحثنا أن الجنس البشري كان له تأثير أكبر بكثير على تنوع الطيور مما كان يعتقد سابقاً.

وأثبتنا أن أنواع طيور عديدة اختفت من على وجه الأرض حتى قبل ظهور الكتابة، نتيجة لتدمير الموائل والصيد الجائر، وذلك حسب روبرت كوك، الباحث في المركز. واهتم العلماء بدراسة وتقصي كيفية تأثير النشاط البشري على تنوع الطيور وعددها والتي استقرت على الأرض في آخر 130 ألف سنة منذ نزوح البشرية من أفريقيا، وحللوا المعلومات التاريخية والحفريات المتوافرة حول كيفية تفاعل البشر مع الطيور.