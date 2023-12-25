وفاة 3 نساء مسنات صعقاً بالكهرباء في حمام عام في كوريا الجنوبية

المصدر: يونهاب

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توفيت 3 نساء مسنات أمس الأحد بعد تعرضهن لصعقة كهربائية في حمام عام في مدينة سيجونغ بوسط كوريا الجنوبية وفقا لمسؤولين. وكانت النساء الثلاث في السبعينات من العمر في حوض الاستحمام الساخن في الحمام في سيجونغ عندما وقع الحادث في الساعة 5:37 صباح أمس، وأخبرت إحدى الشاهدات الشرطة بأنهن صرخن وسقطن أرضا، واتصلت برقم الطوارئ 119 طلبا للنجدة.

وعثر رجال الإنقاذ عليهن في حالة سكتة قلبية، وتم نقلهن على الفور إلى مستشفيات قريبة، ولكن توفيت جميعهن في وقت لاحق وفقا لمسؤولين في المدينة والشرطة.

وكانت هناك عدة نساء أخريات في حمام نساء، لكن لم تصب سوى الثلاث نساء اللواتي دخلن حمام الماء الساخن.

وقال مسؤول في الشرطة إنه "يبدو أن الكهرباء تدفقت إلى حمام الماء الساخن"، مضيفا أنه يجري تحقيقا مشتركا للكشف عن السبب الدقيق للحادث.