مقتل وإصابة 31 شخصاً في حريق شقة بكوريا الجنوبية

المصدر: د ب ا

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قتل شخصان وأصيب 29 آخرون في حريق اندلع اليوم الاثنين في مبنى سكني في العاصمة الكورية الجنوبية سول. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الحريق اندلع في حوالي الساعة04.57 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (19.57 بتوقيت غرينتش يوم الأحد) في الطابق الثالث من المبنى السكني الكائن في سول والمؤلف من 27 طابقا.

وجرى نقل رجلين في الثلاثينات من العمر وامرأة في السبعينات من عمرها إلى المستشفى بسبب سكتة قلبية، وتوفي اثنان منهم في وقت لاحق.

وأصيب خلال عملية الإخلاء 28 شخصا بجروح، من بينها الاختناق بالدخان، ونقل 20 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتم إخماد الحريق بالكامل بعد حوالي ثلاث ساعات حيث أرسلت سلطات الإطفاء 57 مركبة وأكثر من 200 فرد إلى مكان الحادث.

وفتحت الشرطة وسلطات الإطفاء تحقيقا في أسباب الحادث.