امرأة برحم مزدوج تنجب توأمين خلال يومين

المصدر: برمنغهام- رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

في حالة نادرة، رزقت امرأة من ولاية ألاباما الأمريكية، لديها رحمان، بتوأمين (طفلتين) بصحة جيدة. وأعلنت كيلسي هاتشر، والتي أصبحت أماً لخمسة أطفال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها وزوجها كيلب، استقبلا مساء الثلاثاء الفائت، روكسي لايلا، ثم رزقا بشقيقتها ريبيل، صباح اليوم التالي، بمستشفى برمنغهام بجامعة ألاباما.

وكتبت على إنستغرام: «ولِدت طفلتانا المعجزتان! لقد قررتا أنهما نادرتان .. لكل واحدة منهما عيد ميلادها المستقل أيضاً!».

ولدى هاتشر رحم مزدوج نادر، وحملت بجنين في كل جانب، وهو حمل نادر بدوره، إذ تبلغ احتمالية حدوثه واحداً في المليون. وقال ريتشارد ديفيس، الطبيب الذي شارك في متابعة الحمل «من الممكن وصف الفتاتين بأنهما توأمان غير متطابقين». وقد ولدت الطفلة الأولى بولادة طبيعية، بينما وُلدت أختها عبر عملية قيصرية.