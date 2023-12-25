مصر.. قرار جديد من القضاء ضد خاطفي طفلتي المصعد

المصدر: البيان

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، الأحد، تجديد حبس متهمين اثنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بمساعدة أب في خطف طفلته بمدينة نصر.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على المتهمين، بعد تداول مقطع فيديو أثناء قيامهما بمساعدة والد الطفلتين بخطفهما وتخديرهما داخل مصعد بمدينة نصر.

وحول خطف طفلتين من المصعد، كشف الفحص الأمني أن والدة الطفلتين مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة تقدمت ببلاغ للقسم يتضمن أخذ طليقها محاسب بإحدى الدول وبصحبته آخرون إحدى طفلتيهما دون رغبتها، وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وكانت وزارة الداخلية المصرية كشفت عن مفاجأة حول هوية خاطف طفلتين من مصعد ، وذلك بعد انتشار فيديو انتشاراً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، يظهر اعتداء رجلين على طفلتين في مصعد وتخديرهما وخطفهما بالقوة.

وقالت الداخلية المصرية في حسابها على منصة " إكس " إن السلطات تحركت "في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد."

وأضافت: "تبين أنه بتاريخ 2023/12/13 تقدمت والدة الطفلتين وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، ببلاغ للقسم، يتضمن قيام طليقها وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما، حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك."

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية إنه بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وأعلنت الداخلية أنها تمكنت من ضبط الشخصين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة".

وأقر الشخصان بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي.

وقالت الداخلية المصرية إنها اتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية .