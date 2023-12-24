الكشف عن موعد انتهاء قطع التيار الكهربائي اليومي في مصر

المصدر: وكالات

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في ظل تزايد أسئلة المصريين بشأن موعد انتهاء قرار الحكومة بتخفيف الأحمال الكهربائية، الذي يعني وقف القطع اليومي للتيار الكهربائي، نقل موقع "الشرق" التابع لوكالة بلومبرغ، الأحد، عمن وصفهم بمسؤولين بارزين في وزارة الكهرباء، إن قرار التخفيف مستمر حتى مارس المقبل.

وعزا المسؤولون ذلك إلى استمرار انخفاض كميات الوقود المورد لمحطات الإنتاج، وذلك بهدف للاستفادة من تصدير الغاز خلال الأشهر المقبلة، وفقا للحرة.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، قال، السبت، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك مشاورات ودراسات تجرى حاليًا بين الجهات المعنية بشأن تخفيف أحمال الكهرباء، بحسب ما نقل موقع "مصراوي".

وأضاف أنه بمجرد الانتهاء من المشاورات والدراسات في هذا الشأن وتكوين الرؤية المتكاملة عن الأمر، سيتم إعلان الإجراءات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع "الشرق" إنه من المقرر تشكيل لجنة من وزارات عدة، لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة. ومن المتوقع مناقشة مقترحات تحديد موعد لغلق المحال التجارية والمقاهي عند منتصف الليل، وكذلك إقامة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية نهاراً قدر الإمكان، وعودة جزئية لعمل موظفين حكوميين من المنزل.

وأشارت صحيفة "القاهرة 24" إلى أن زارة الداخلية، بدأت منذ أيام، حملة أمنية على مستوى مصر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت عن تحرير 189 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وبدأ انقطاع الكهرباء في يوليو الماضي، وذلك لأول مرة منذ 2014، وقد عزتها الحكومة حينها إلى استخدام متزايد للتكييفات في ظل موجة حر شديدة، ووعدت الحكومة حينها بحل الأزمة عبر توفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية لشبكات الكهرباء.