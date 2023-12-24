الداخلية المصرية تكشف ملابسات فيديو إطلاق أحد الأشخاص النار لترهيب سيدات داخل منزلهن

المصدر: دبي- وائل زكير

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كشفت الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يطلق النار نحو سيدات لترهيبهن، وذلك بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وقالت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية إنها تمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة ، حيث قم أحدهم بإطلاق عيار من سلاح آلي "دون حدوث إصابات" لترهيب سيدات يحاولن إخراجه من المنزل وذلك في محافظة قنا بصعيد مصر.

وأوضحت أنه باستدعاء صاحبة المنزل مقيمة بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، قررت بتضررها من عاملين "لأحدهما معلومات جنائية" لاقتحامها منزلها وإطلاق أحدهما لعيار ناري حال طلبها منه مغادرة المنزل لترهيبها.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما سلاح ناري، بندقية آلية، وبمواجهتهما أقر أحدهما بأنها استعانت به للتواجد بالمنزل نظير مبلغ مالي لوجود خلافات مالية بينها وبين أحد أقاربها خشية استيلاء الأخير على منزلها لعدم تواجدها به.

وحال مطالبتها له بإخلاء المنزل رفض، وأطلق عيارا ناريا من السلاح المضبوط معه بقصد تهديدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم عرض كافة الأطراف على النيابة العامة.

وبعد انتشار الفيديو طالب العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة ضبط الأشخاص الذين حاولوا إرهاب السيدات وإنزال أقسى العقوبة بهم ، خاصة بعد تهديدهن بإطلاق عيار ناري داخل منزلهن الذي حاولوا الاستيلاء عليه.

#وزارة_الداخلية.

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بحيازة سلاح آلى وإطلاق عيار منه "دون حدوث ثمة إصابات" لترهيب سيدات يحاولن إخراجه من المنزل.



بإستدعاء صاحبة المنزل (مقيمة بدائرة مركز شرطة #دشنا بقنا) قررت بتضررها من (عاملان… pic.twitter.com/u5Zqou9qoI — وزارة الداخلية (@moiegy) December 23, 2023