رجل من لندن يؤجر أشجار الميلاد مراعاة للبيئة

المصدر: (لندن ـــ أ ف ب)

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بات عدد من اللندنيين يفضلون استئجار أشجار عيد الميلاد بدلاً من شرائها ثم رميها بعد أسابيع، وهي طريقة تتيح الحصول على أشجار طبيعية، لكنها في الوقت نفسه تراعي البيئة.

ويعد عيد الميلاد ذروة الموسم لجوناثان ميرنز الذي يؤجر منذ العام 2017 أشجاراً ميلادية لزبائن تغمرهم السعادة عندما يعاودون استئجار الشجرة نفسها عاماً بعد عام. كان جوناثان ميرنز يعمل في شرطة مكافحة الإرهاب الاسكتلندية ويقيم في أفريقيا، قبل أن يؤسس سنة 2017 شركته «لندن كريسمس تري رنتل». ويوضح أن فكرة تأجير أشجار عيد الميلاد طرأت على باله عندما كان يتنزه في غرب لندن. ويقول «رأيت كل أشجار عيد الميلاد المقطوعة مرمية في الشوارع، وقلت لنفسي لا بد من وجود طريقة أفضل للتعامل معها».