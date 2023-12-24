16 قتيلا على الأقل في انقلاب حافلة ركاب في نيكاراغوا

المصدر: أ ف ب

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قضى 16 شخصا على الأقل، بينهم أطفال ، السبت في انقلاب حافلة مكتظة على جسر في بلدة تقع إلى الشمال من ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، بحسب ما أعلنت نائبة الرئيس روزاريو موريو.

وقالت موريو في تصريح للقناة الرابعة التابعة للدولة إن أكثر من 25 آخرين أصيبوا، مشيرة إلى أن الحافلة كانت حينها تقلّ نحو 70 شخصا.

وقالت موريو، زوجة الرئيس دانيال أورتيغا، إن الحادث في رانشو غراندي وقع على ما يبدو حين فقد سائق الحافلة السيطرة عليها فانقلبت على جسر.

وبعدما أعربت عن "تأثرها الشديد"، قالت موريو إنه تم التعرف على تسعة من الضحايا حتى الآن، من دون ذكر أسمائهم.

وأظهرت صور نشرتها الصحف المحلية الحافلة الصفراء منقلبة وعددا من الضحايا مطروحين أرضا.

