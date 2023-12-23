لندن.. سرقة عمل فني لبانكسي بعد إعلانه أنه من إبداعه

المصدر: أ ف ب

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اختفى عمل فني عن إحدى العلامات المرورية في لندن، أمس الجمعة، بعد إعلان فنان الشارع الغامض بانكسي تبنيه، إذ انتزعه رجل ولاذ بالفرار راكضاً.

وكما يفعل عادةً لإعلان أنه صاحب عمل ما، نشر الفنان عبر حسابه على "إنستغرام" صورة لهذا العمل الجديد، وهو عبارة عن ثلاث طائرات تبدو كأنها مسيّرات حربية على علامة "قف" المرورية.

وبعد برهة، فكّ رجل العلامة المرورية عن عمودها وأخذها هارباً، كما ظهر في مقاطع فيديو صوّرها شهود وعرضتها وسائل الإعلام البريطانية.

وقال شاهد يدعى أليكس (26 عاماً) لوكالة "بي إيه" البريطانية إن أي رد فعل لم تصدر عن المارة الذين كانوا موجودين في المكان إزاء ما كان يحدث أمامهم.

وأضاف الشاهد أن سارق الرسم سُئل "ماذا تفعل؟"، غير أن "أحداً لم يكن يعرف ما ينبغي فعله".

وأكدت شرطة لندن التي تواصلت معها وكالة فرانس برس أنها لم تتلق أي بلاغ في هذا الشأن.

وسبق أن سُرق في الماضي عدد من أعمال بانكسي، من بينها باب قاعة الحفلات الموسيقية الباريسية باتاكلان الذي أنجز عليه الفنان المجهول الهوية عملاً تكريمياً لضحايا هجمات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

كذلك خُرّبت أعمال أخرى له، من بينها جدارية تدين العنف المنزلي وتمثل ربة منزل بمظهر نساء الخمسينات أو الستينات، مشوهة ببقعة سوداء على عينها وبأسنان مكسورة.