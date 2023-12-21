تسعينية تحقق حلمها بالحصول على الماجستير

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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حققت جدة من ولاية تكساس الأمريكية حلم حياتها، وحازت في عمر التسعين على درجة الماجستير من إحدى جامعات الولاية، وذلك بعد مرور نحو 73 عاماً على تخرّجها من المدرسة الثانوية.

ووفقاً لبيان صادر عن «جامعة شمال تكساس UNT»، الذي حصلت مجلة «بيبول» الأمريكية على نسخة منه، نالت ميني باين شهادتها يوم الأحد الماضي، بعدما أصبحت أكبر شخص يكمل تحصيله العلمي.

وخلال حفل التخرج، رافق باين حفيدها وهي تسير عبر المسرح، حسب موقع 24 الإلكتروني. في تصريح إلى قناة تلفزيونية محلية غطّت وقائع الحفل، قالت إن الإدارة والزملاء في الجامعة عاملوها كما لو كانت واحدة منهم.

وكانت باين قد أبلغت في يوليو الماضي، بخبر نجاحها بعد المناقشات التي أجرتها مع الهيئة العلمية.

وقالت في تصريح إلى المجلة بأن هذا الإنجاز منحها سعادة كبيرة ورفع من مستوى حياتها العلمية والشخصية، واعتبرت أن هذا التخرّج ليس نهاية رحلتها التعليمية لأنها تنوي مواصلة العلم طالما لا تزال قادرة جسدياً وعقلياً.