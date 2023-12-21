«بريء».. ولكن بعد 48 عاماً وراء القضبان!

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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برأ القضاء الأمريكي محكوماً بالإعدام عمره 71 عاماً، من جريمة قتل أدين بها ظلماً، بعد أن قضى 48 عاماً وراء القضبان. وتم إطلاق سراح السجين السابق المحكوم عليه بالإعدام، جلين سيمونز، بعد أن أقر المدعون بعدم تسليم الأدلة الرئيسة في قضيته إلى محامي الدفاع عنه. وبعد طول انتظار، تم اعتباره بريئاً رسمياً، حسب «روسيا اليوم». وكتبت قاضية مقاطعة أوكلاهوما، إيمي بالومبو، في حكمها: «تجد هذه المحكمة، من خلال أدلة واضحة ومقنعة، أن الجريمة التي أدين السيد سيمونز وحكم عليه وسجن بسببها، لم يرتكبها». وكان سيمونز في السجن لمدة 48 عاماً وشهراً و18 يوماً، بعد إدانته بقتل كارولين سو روجرز عام 1974. وهو صاحب أطول حكم بالسجن تتم تبرئته في تاريخ الولايات المتحدة، وفقاً للبيانات التي جمعها السجل الوطني للتبرئة. وبعد قرار القاضي، رفع سيمونز ذراعيه انتصاراً خارج قاعة المحكمة.