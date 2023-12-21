يقطع رأس زوجته بالسيف لأنها تأخرت في إعداد الشاي!

المصدر: البيان

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ألقت السلطات الهندية القبض على رجل قام بقطع رأس زوجته بالسيف وطعنها حتى الموت لأنها استغرقت وقتًا طويلاً في إعداد كوب الشاي الخاص به.

وأقدم الزوج الذي يُدعى دارامفير على قتل زوجته سونداري، 50 عامًا، بالسيف في منزلهما في قرية غازي آباد بالهند.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة " تايم أوف إنديا" استيقظت سونداري نحو الساعة 6 صباحًا وبدأت في إعداد الشاي لزوجها، لكنه لم يكن جاهزًا عندما طلب ذلك.

وقال الرجل للشرطة إنه طلب من زوجته إعداد الشاي لكن الأمر استغرق بعض الوقت.

ثم سألها عن سبب استغراق الأمر وقتا طويلا، وعندها سألته عن سبب صراخه، فقال إنه فقد صوابه وقتلها.

وذكرت الصحيفة أن الزوج طعن زوجته 15 مرة قبل أن يقطع رأسها بالسيف.

وكان أطفال الزوجين الأربعة في المنزل نائمين في ذلك الوقت، لكن ابنهما الجندي سمع صراخ والدته وهرع إلى مكان الحادث، ولكن والده هاجمه أيضًا.

وبعد سماع الصراخ، هرع السكان المحليون أيضًا إلى منزلهم ووجدوا سونداري ميتة وسط بركة من الدماء.

وتم استدعاء رجال الشرطة ، ونقلت جثة سونداري لتشريحها، وتم القبض على دارامفير في مكان الحادث.

وقال مساعد مفوض الشرطة جيان براكاش راي: "دارامفير وسونداري تشاجرا حول إعداد الشاي.

وأضاف: "ثم أخرج سلاحا حادا وهاجمها على رقبتها من الخلف، مما أدى إلى وفاتها على الفور".

وكشفت الشرطة إن دارامفير جلس يبكي بجانب الجثة حتى وصول رجال الشرطة.

وكشف الجندي "كان والدي يتشاجر في كثير من الأحيان أثناء تناول الشاي. وكان معتادًا على شرب الشاي 5-6 مرات على الأقل يوميًا. وإذا رفضت والدتي إعداد الشاي عدة مرات أو استغرقت وقتًا أطول من المتوقع، كان يصرخ في وجهها.

وأضاف : "لكنني لم أره يضرب والدتي من قبل. لقد صدمنا عندما رأينا جثتها على الشرفة والدماء تنزف من جروحها".