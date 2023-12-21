بعد تخديرهما في مصعد .. أم طفلتي فيديو الخطف في مصر تكشف المستور

المصدر: البيان

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أكدت هبة حسن، والدة الطفلتين جنا وحنين اللتين خدرتا داخل مصعد منزلهما في مصر، أنها وجدت واحدة من البنتين مخدرة في الشارع حين عادت من عملها على وجه السرعة إثر تلقيها خبر خطفهما.

وأوضحت الأم في مقابلة مع قناة العربية، أن جنا التي وجدتها ملقاة في الشارع تبلغ من العمر 11 عاماً، وتواجه أصلا مشاكل في التنفس، متسائلة "كيف تمكن الأب من فعل ذلك، وهو يدرك ما تعانيه".

وأضافت أن ابنتها الكبرى حنين البالغة من العمر 14 عاماً لا تزال مخطوفة ولا تعرف مكانها، إلا أنها كشفت أنها تواصلت معها عبر الهاتف في اليوم التالي من خطفها وأن حنين راحت تشكو من اشتياقها لها ولأختها الصغرى، معربة عن خوفها من ألا تراهما مجدداً لكنها عادت وأقفلت الخط سريعا، ولم تعاود الاتصال ثانية.

وكانت الأم المصدومة كشفت أنها حين عادت من عملها إثر تلقيها خبر الخطف، وجدت بعض قطع القطن الملطخة بالدماء، فأخذتها وتوجهت إلى الشرطة.

ثم أخذت الفيديوهات التي انتشرت لعملية التخدير والخطف في المصعد، وعرضتها على النيابة.

إلى ذلك، أكدت هبة أنها لن تستسلم أبداً وستواصل العمل على إعادة حنين إلى حضنها.

كما أوضحت أنها حالياً لا معلومات لديها على الإطلاق عن مكان ابنتها الكبرى، لكنها تتواصل مع السلطات المعنية لمتابعة القضية. وتحدثت عن حجم الأذى والضرر الذي لحق بابنتيها، إثر هذا الفعل الصادم.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أوضحت في بيان أمس أن الرجل الذي ظهر في فيديو الخطف هو والد الفتاتين، لافتة إلى أنه منفصل عن والدتهما التي بلغت عنه. كما أكدت أنه غادر البلاد مع إحدى بناته بمحض إرادتها.

ولم تكن واقعة خطف وتخدير فتاتين داخل مصعد في مدينة نصر بالقاهرة هي الأولى التي أقدم عليها والدهما بعد انفصاله عن أمهما، ففي مفاجأة كشفتها تحريات الشرطة عن أن الأب خطف طفلتيه، لمدة 4 سنوات وسافر بهما إلى إحدى الدول العربية، وصدر عليه حكم غيابي بالحبس سنة وعلى إثر سقوط الحكم عاد إلى القاهرة مرة أخرى، وعادت الطفلتان مؤخرًا إلى أحضان والدتهما، ليعيد الكرة من جديد بخطف إحداهما ومغادرته بها البلاد.