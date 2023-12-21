مصر .. تعامد الشمس على معابد الكرنك الفرعونية معلنة بداية فصل الشتاء

المصدر: د ب ا

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تعامدت الشمس صباح اليوم الخميس على معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة في مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، معلنة بداية فصل الشتاء.

وتسللت أشعة الشمس وسط بوابات وأعمدة المعبد الشاهقة لتضيء ظُلمة قُدس أقداس آمون رع "ملك الآلهة" و"سيّد الكرنك"، و"سيد عروض الأرضين في طيبة (الأقصر حالياً) عاصمة مصر القديمة.

وشهد الظاهرة الفلكية التاريخية المئات من السياح الأجانب والمصريين الذين تقدمهم محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر والمسؤولون بقطاعي السياحة والآثار في المحافظة.

وقال رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية أيمن أبوزيد، في تصريحات اليوم الخميس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ظاهرة تعامد الشمس "جرت وسط أجواء ساحرة، حيث استمتع الحضور بسماع الموسيقى والنصوص التاريخية المصاحبة لعروض الصوت والضوء التي تحكي الكثير من أسرار معابد الكرنك ومدينة طيبة القديمة وملوكها العظام، الذين شيّدوا عشرات المعابد ومئات المقابر التي تحكي نقوش ورسوم جدرانها وأسقفها تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وما عرفته من فنون وعلوم بينها علم الفلك الذي برع فيه قدماء المصريين".