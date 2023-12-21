الصقور تحرس محاصيل العنب الأمريكية

المصدر: نابا - د ب أ

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مع انطلاق موسم حصاد العنب في مدينة نابا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لجأ البعض للصقور لإبعاد الغربان عن البساتين والمحاصيل.

ويعد تطبيق طريقة حماية المحصول من هجمات الطيور عن طريق حراسته بالصقور الشرسة وسيلة صديقة للبيئة ثبت نجاحها.

وتقدم سارة فوس كبيرة المحاضرين بجامعة كانتربري بنيوزيلندا، زاوية جديدة لفوائد استخدام الصقور في الحفاظ على محصول العنب من هجمات الطيور، فتقول إن الصقور وطيور الباز في مدينة نابا، تعد بمثابة مبيدات طبيعية، كما أنها ذات قوة فعالة، وتوصف بأنها «مشهد يثير الخوف، وعندما يكون الحيوان المفترس موجوداً، تتصرف الفريسة بشكل مختلف، وينبغي عليها توخي الحذر».