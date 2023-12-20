أصغر لوحتين لرامبرانت تُعرضان في هولندا

المصدر: دبي ـــ البيان

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تُعرَض أصغر اللوحات الرسمية للفنان رامبرانت في متحف «ريكز» بمدينة أمستردام الهولندية، بعد إعادة اكتشافها في وقتٍ سابق من هذا العام، حسب «سي إن إن».

واختفت اللوحتان الصغيرتان بيضاويتا الشكل لقرنين تقريباً، ضمن مجموعة عائلية خاصة، وتظهران ثنائياً اسمهما جان وجابجن.

والرجل هو عامل ثري وسبّاك من مدينة ليدن الهولندية، فيما تَظهر زوجته في اللوحة الثانية.

وبعد خضوعهما لبحثٍ مُكثَّف، تأكّد أنّ اللوحتين هما من أعمال الفنان الهولندي، وتبلغ قيمتهما 14.2 مليون دولار أمريكي.

وكُشِف النقاب عنهما كجزء من قرضٍ طويل الأمد في متحف «ريكز».

وأكّد أمين المتحف للوحات الهولندية من القرن الـ 17، جوناثان بيكر: «إنّه أمرٌ مذهل»، مضيفاً: «من النادر وجود أعمال مجهولة تماماً. لقد أردنا حقاً أن نكون قادرين على عرضهما».

ووفقاً للمتحف، يحتمل أنّ رامبرانت رسم اللوحتين «كخدمة» من أجل جان ويليامز فان دير بلويم، البالغ من العمر 69 عامًاً، وزوجته جابجن كارلسدر البالغة من العمر 70 عاماً، عندما كان رسام البورتريه الأكثر طلباً في أمستردام. ويبلغ حجم كل من اللوحتين الصغيرتين 19.9 * 16.5 سنتمتراً.

وكان الثنائي صديقين لعائلة الفنان.

ومن المرجح أنّ رامبرانت رسم اللوحتين في عام 1635.