الذكاء الاصطناعي ينشئ بروتينات بشرية

المصدر: دبي ـــ البيان

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حقق باحثو كلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية، طفرة في التكنولوجيا الحيوية باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ حيث استخدموا برمجيات لإنشاء بروتينات يمكنها الارتباط بقوة وبشكل خاص بالمؤشرات الحيوية المختلفة، بما في ذلك الهرمونات البشرية.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر» العلمية؛ فإن الفريق البحثي استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتصميم بروتينات يمكنها التعرف على الجزيئات الحيوية الصعبة، حيث ابتكروا بروتينات يمكنها الارتباط بأهداف مثل الجلوكاجون (هرمون تفرزه خلايا ألفا الموجودة بالبنكرياس) والببتيد العصبي Y (يتألف من 36 نيوروببتيد من الأحماض الأمينية بالجهاز العصبي) باستخدام نهج فريد لتصميم البروتين، وتمكنوا من إنتاج بروتينات وظيفية بكفاءة.