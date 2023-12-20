إطلاق مركبة إلى الفضاء

المصدر: دبي ـــ البيان

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أطلقت شركة «بلو أوريجين» بنجاح، المركبة شبه المدارية New Shepard إلى الفضاء، بعد توقف استمر لأكثر من سنة، بسبب فشل عملية الإطلاق السابقة، حسب «روسيا اليوم».

ويشير موقع الشركة إلى أن عملية الإطلاق جرت في المطار الفضائي القريب من فان هورن بولاية تكساس في الساعة 11.41، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 19.41 بتوقيت موسكو)، وتحمل المركبة ضمن مهمة NS-24 على متنها، 33 جهازاً ومعدات للأعمال العلمية والبحثية.

ويذكر أن الإطلاق السابق للمركبة New Shepard، كان في شهر سبتمبر عام 2022، ولكن نتيجة لأسباب فنية حدثت في عمل صاروخ النقل، انفصلت كبسولة الشحن مبكراً، وهبطت بنجاح بواسطة المظلات على الأرض.

كانت هذه الكبسولة تحمل معدات وأجهزة لوكالة ناسا وشركات خاصة. وبعد أن أكملت ناسا التحقيق في الحادث في سبتمبر 2023، أمرت الشركة بإجراء أكثر من 20 تحسيناً على تصميم المركبة.