صورة جديدة تكشف أسرار «الكوكب الجليدي» وتُظهر 9 من أقماره الـ27

المصدر: البيان

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التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورة جديدة متألقة لحلقات وأقمار وطقس وغلاف جوي أورانوس، مميزات لم تكن مرئية في أقرب لقطة فوتوغرافية للكوكب قبل أكثر من ثلاثة عقود. يشتهر ويب بالتقاط مناظر رائعة لأجسام فلكية بعيدة بتفاصيل كبيرة، ولكن المرصد الفضائي قادر أيضًا على كشف رؤى جديدة في فلكنا السماوي.

أتت أول نظرة جيدة للإنسان على أورانوس عندما مرت المركبة فويجر 2 بجوار الكوكب السابع من الشمس في عام 1986. من خلال كاميرا المركبة، التي رصدت النظام الشمسي بالضوء المرئي، بدا أورانوس كعالم أزرق ساطع.

لكن بحسب «CNN»، فويب، الذي يرى الكون من خلال الضوء تحت الأحمر الغير مرئي للعين البشرية، التقط جميع الجوانب الغالبة عادة في صور التلسكوب الأخرى، كاشفًا عن الطبيعة الديناميكية للكوكب.

أصبح إرسال مهمة مخصصة لدراسة أورانوس أولوية لعلماء الفلك، وفقًا لتقرير صدر في عام 2022. وهذا يعني أن خطط المهمة تحتاج إلى أكبر قدر من المعلومات حول الكوكب الجليدي، مثل هذه الصورة المفصلة من ويب، قبل إرسال مركبة فضائية للتحقيق. أطلقت وكالة ناسا هذه الصورة يوم الاثنين، وتشمل مزيدًا من التفاصيل مقارنة بالنسخة السابقة المُطلقة في إبريل.

تتألق الحلقات الداخلية والخارجية لأورانوس، التي غالباً ما تكون خافتة، في الصورة الأحدث، بما في ذلك الحلقة الزيتا القريبة والخافتة جدًا، يمكن أيضًا رؤية تسعة من الأقمار الـ 27 المعروفة لأورانوس كنقاط زرقاء، بما في ذلك بعض الأقمار الصغيرة التي توجد داخل الحلقات.

تشمل الأقمار المسماة على أسماء مستوحاة من مسرحيات شكسبير، روزاليند، بك، بيليندا، ديزديمونا، كريسيدا، بيانكا، بورتيا، جولييت، وبيرديتا.

ملامح

إحدى أبرز الملامح في الصورة الجديدة هي الغطاء القطبي الشمالي الأبيض الموسمي لأورانوس، الذي يأخذ مكانًا مركزيًا حينما يتجه القطب نحو الشمس خلال اقتراب الكوكب من الاعتدال المتوقع في عام 2028.

أورانوس عالم غير عادي يدور على جانبه بزاوية 98 درجة، مما يعني أن الكوكب الجليدي يعيش فصولا بطريقة متطرفة.

تستمر سنة واحدة على أورانوس حوالي 84 عامًا أرضيًا، ولمدة ربع السنة الأورانية، وتشرق الشمس مباشرة فوق أحد القطبين للكوكب، مما يعني أن النصف الآخر من أورانوس يعيش شتاء مظلم يستمر 21 عامًا أرضيًا.

ويمكن أيضًا رؤية العواصف قرب وتحت الغطاء القطبي في الغلاف الجوي لأورانوس. وسيشاهد الفلكيون بشغف كيف يتغير الغطاء القطبي وطقس الكوكب والغلاف الجوي لأورانوس مع اقترابه من الاعتدال.

ويرغب العلماء في تحديد القوى الموسمية والأرصاد الجوية التي تؤثر على العواصف، والتي قد تكشف أيضًا عن رؤى حول الغلاف الجوي المعقد لأورانوس.

بينما قد يستغرق عام على أورانوس عقودًا من وجهة نظرنا، يمر يوم واحد على أورانوس بسرعة كبيرة، حيث يستغرق حوالي 17 ساعة فقط.

صعوبة

الدورة السريعة للكوكب تجعل من الصعب رصد العواصف والملامح الجوية الأخرى على أورانوس لأنها تظهر بشكل يبدو أنها تتحرك في دقائق.

لكن ويب كان قادرًا على التقاط تعريضات طويلة وقصيرة لأورانوس مما سمح للفلكيين برؤية تفاصيل لم يسبق رؤيتها.

فويجر 2 هي الوحيدة التي قد اقتربت من أورانوس ونبتون على حافة نظامنا الشمسي، مما يعني أن العديد من الألغاز لا تزال قائمة حول العمالقة الجليدية. في السنوات الأخيرة، اكتشف الباحثون أشعة إكس قادمة من أورانوس.

كما اكتشف فريق من العلماء "تشوهًا" غريبًا في بيانات فويجر 2 يشير إلى أن المركبة الفضائية اخترقت بلازمويد، فقاعة مغناطيسية عملاقة احتمل أن تكون قطعة من الغلاف الجوي للكوكب، إذ أرسلتها إلى الفضاء.

فهم المزيد حول أورانوس يمكن أيضًا أن يساعد علماء الفلك بينما يدرسون الآلاف من الكواكب العملاقة الجليدية التي تم اكتشافها خارج نظامنا الشمسي لإلقاء الضوء على كيفية تكوين تلك العوالم