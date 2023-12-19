الذكاء الاصطناعي يتنبأ بوقت الوفاة

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طور باحثون من الجامعة التقنية في الدنمارك، وجامعة كوبنهاجن الدنماركية، والاتحاد الدولي للاتصالات، وجامعة نورث إيسترن في أمريكا، نموذج ذكاء اصطناعي يسمى «Life2vec»، يستخدم كميات كبيرة من البيانات للتنبؤ بالأحداث في حياة الناس، بما في ذلك تقدير وقت الوفاة.

وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها في «نيتشر كومبيشنال ساينس» التابعة لمجلة «نيتشر» العلمية، فقد تم تدريب النموذج، الذي يعتمد على بنية المحولات، على البيانات الصحية ومعلومات سوق العمل لـ6 ملايين دنماركي.

وبعد التدريب الأولي، تفوق النموذج على نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى، حيث تنبأ بنتائج مثل سمات الشخصية ووقت الوفاة بدقة عالية، ورغم ذلك؛ يعترف الباحثون بالمخاوف الأخلاقية المتعلقة بالخصوصية والتحيز في البيانات.