الباندا حيوان اجتماعي!

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

الباندا، التي يُعتقد في كثير من الأحيان أنها حيوانات منعزلة، هي في الواقع أكثر اجتماعية مما كان يُعتقد سابقاً، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة «Ursus» التابعة للرابطة الدولية لأبحاث وإدارة الدب.

ووجد الباحثون من جامعة ولاية ميشيغان أنَّ حيوانات الباندا في محمية وولونغ الطبيعية في الصين تستخدم الأشجار ذات الرائحة كشكل من أشكال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت الدراسة أن الباندا تنخرط في سلوكيات اجتماعية، خاصة خلال مواسم التزاوج، وتستخدم علامات الرائحة لتوصيل معلومات حول هويتها وحجمها واستعدادها للتزاوج.