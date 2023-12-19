مزهرية بأكثر من 100 ألف دولار

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

باعت جيسيكا فنسنت، وهي مقيمة في ولاية فيرجينيا الأمريكية، مزهرية زجاجية اشترتها مقابل 3.99 دولارات بأكثر من 107 آلاف دولار.

وأكدت فنسنت، حسب «سي إن إن» إنها وشريكها كانا يتسوقان بشكل منتظم في المتاجر واشترت المزهرية.

ويتميز تصميم المزهرية بنمط دوامي، حيث يتألف من اللونين الأحمر والأخضر.

وقالت فنسنت: «بمجرد أن التقطتها، عرفت أنها قطعة جميلة.. وعرفت أنها ذات نوعية جيدة.. لم أصدق أن أحداً لم يشترها قبلي».

ولاحظت فنسنت وجود علامة على قاعدة المزهرية تشير إلى أنها مصنوعة في إيطاليا، من زجاج «مورانو» الفاخر.

وتبين أن المزهرية، قطعة نادرة ومرغوبة للغاية، حيث صنعها المهندس المعماري والحرفي الإيطالي، كارلو سكاربا، في العام 1942.