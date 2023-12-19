حديث بين حوت وعلماء استمر لـ20 دقيقة

المصدر: دبي - البيان

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تمكن علماء من إجراء محادثة غير مسبوقة مع «الحوت الأحدب» بلغته الخاصة، وهو ما يفتح الباب أمام التواصل بين الإنسان والكائنات.

وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة PeerJ تعاون علماء من جامعة كاليفورنيا في ديفيس، ومؤسسة ألاسكا للحيتان، وSETI (البحث عن الذكاء خارج الأرض)، من أجل التواصل مع الحيتان، حسب «روسيا اليوم».

وفي التجربة التي وصفت بالتاريخية، أجرى الفريق محادثة، مدتها 20 دقيقة مع حوت أحدب يُدعى «توين» بلغتها الخاصة.

وأبحر العلماء بقارب قبالة سواحل ألاسكا، وقاموا بتشغيل ما يسمى «مكالمة الاتصال» في المحيط لمعرفة ما إذا كانت أي حيتان ستستجيب.



يشار إلى أن مكالمات الاتصال تشبه التحية البشرية، وقالت المؤلفة الرئيسية بريندا ماكوان، الأستاذة في كلية الطب البيطري بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، لموقع بيزنس إنسايدر: إن الحيتان تستخدمها لاستدعاء الحيتان الأخرى، أو إعلام بعضها البعض بمكان وجودها.

من جانبه قال فريد شارب، المؤلف المشارك والباحث الرئيسي في مؤسسة ألاسكا للحيتان: «إنها واحدة من الإشارات الأكثر شيوعاً ضمن ذخيرة الصوت الاجتماعي للحوت الأحدب».



ووفق المصدر فقد سبح الحوت «توين» نحو القارب وقام بالدوران حوله، وخلال 20 دقيقة التالية أطلق العلماء نفس مكالمة الاتصال 36 مرة مختلفة على فترات متفاوتة، واستجاب توين للمكالمة في كل مرة.

وأوضحت المؤلفة الرئيسية بريندا ماكوان: «إذا انتظر العلماء 10 ثوانٍ قبل إعادة الاتصال بتواين، فإنها بدورها ستنتظر 10 ثوانٍ قبل الرد». وأضافت: إن «هذا النوع من المطابقة الفاصلة يشير إلى أن توين كان منخرطاً في تبادل متعمد».