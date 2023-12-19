بريطانية تعيش بأنف اصطناعي

المصدر: دبي ـــ البيان

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عانت بريطانية انسداداً مؤلماً في أنفها، قبل تشخيص إصابتها بالسرطان.

وشخصت إصابة ليزا ميرسر بالمرحلة الثانية من الجيوب الأنفية وسرطان قاعدة الجمجمة في أغسطس 2022. واضطرت إلى جدع أنفها، وهي الآن تضع ملحقاً صناعياً مغناطيسياً للتنفس بديلاً لأنفها، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وتقول ليزا، إن إزالة أنفها كانت مؤلمة وإنها اضطرت لـ30 جولة علاج إشعاعي. ولكن لحسن الحظ، بعد فحصها في الأسبوع الماضي، علمت بزوال السرطان.

وحثت ليزا التي كانت تعمل مقدمة رعاية صحية، الذين يعانون أعراضاً مشابهة لأعراضها، على الكشف عن المرض في مرحلة مبكرة.

واليوم بعد عام من العملية، أنشأت ليزا صفحة على تيك توك للتوعية بالجراحة التي أجرتها وحياتها دون أنف، وفق «ذا صن» البريطانية.