«عدالة» الذكاء الاصطناعي المناخية لا تنصف الأرياف

المصدر: (دبي-البيان)

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استنتج باحثون من جامعة فرجينيا للتقنية الأمريكية، أنَّ الذكاء الاصطناعي لا يستطيع توفير معلومات بشأن المكان بشكل محدد ودقيق، فيما يخص قضايا العدالة البيئية، وذلك بشكل أكبر في المناطق الريفية، الأمر الذي يكشف عن تحيزات جغرافية محتملة في نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية، كما رأى بعض المعنيين.

واستخدم الباحثون في دراستهم، التي نشرت في مجلة متخصصة، منهجاً لكل مقاطعة على حدة، للاستعلام عن مشاكل العدالة البيئية بالولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج أن «تشات جي بي تي» حدد المشكلات بفاعلية بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلا أنه واجه صعوبات في الريفية. ومن بين 3108 مقاطعات، قدم معلومات محددة عن نسبة %17 منها فقط. ووضح عدم تمكن أكثر من 90 % من سكان الولايات الريفية من الحصول على تفاصيل محلية.