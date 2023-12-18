طائرة ركاب تتحرك جراء الرياح محدثة فوضى في مطار أرجنتيني

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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ضربت رياح قوية مطار ايروبارك خورخي نيوبيري في بوينس آيرس يوم أمس الأحد حيث اجتاحت عاصفة شديدة المنطقة. وتحركت طائرة الخطوط الجوية الأرجنتينية بوينغ 737-700 عبر المدرج باتجاه السلم الذي يستخدمه الركاب للصعود إلى الطائرة قبل أن تصطدم به، وتم نقل الدرج بسرعة باتجاه المركبات التي يستخدمها عمال المدرج، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وأظهرت اللقطات مقطعا من جناح الطائرة وهو يصطدم بمبنى على المدرج.

وأحدثت الطائرة أضرارًا في المطار وتم إلغاء رحلتها التالية التي كانت مقررة صباح الأحد أثناء توقفها لإجراء إصلاحات.

وقالت الخطوط الجوية الأرجنتينية في بيان: "تفيد تقارير الخطوط الجوية الأرجنتينية أنه بسبب العاصفة القوية التي أثرت بشكل رئيسي على تشغيل المطار، تم إلغاء 100 رحلة جوية حتى الآن، كما تأخرت ما يقرب من 100 رحلة أخرى أم تمت إعادة جدولتها.

وقالت الشركة إنها قد تستمر في إجراء التعديلات أو الإلغاءات، نتيجة التأثر الناجم عن حالة الطقس، فضلاً عن الإغلاقات المتقطعة للمطارات.

وتسببت عاصفة شديدة ضربت الأرجنتين وأوروغواي المجاورة خلال عطلة نهاية الأسبوع في مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا في البلاد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في أوروغواي إن شخصين لقيا حتفهما عندما هبت رياح قوية من الجنوب الشرقي في وقت مبكر من صباح الأحد، وفقا لبيان نشر على موقع الوكالة على الإنترنت.

وفي الأرجنتين، توفيت امرأة في وقت مبكر من يوم أمس الأحد بعد أن سقط عليها فرع شجرة في بلدة مورينو، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

ولقي 13 آخرون حتفهم يوم السبت في بلدة باهيا بلانكا بعد انهيار جدار أثناء العاصفة.

وزار الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي موقع الحادث يوم الأحد.

وأسقطت الرياح القوية أيضا أشجارا وأعمدة إنارة في أنحاء العاصمة بوينس آيرس.