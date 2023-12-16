الذكاء الاصطناعي للبحث عن الهيدروجين

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طوَّر باحثون من مركز بيرد بولار لأبحاث المناخ في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، نموذجاً للذكاء الاصطناعي لمسح الأرض، بحثاً عن التعبيرات السطحية للخزانات الجوفية للهيدروجين الحر (علامات أو ظواهر طبيعية يمكن رؤيتها على سطح الأرض) الموجود بشكل طبيعي، ودمج الباحثون نموذجهم مع بيانات صور الأقمار الصناعية العالمية.

وبحسب الدراسة، التي عُرضت في الاجتماع السنوي للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، فقد وجد الباحثون عبر ملاحظاتهم، أنَّ الذكاء الاصطناعي يُظهر قدرة فريدة على رسم خريطة للتعبيرات السطحية لخزانات الهيدروجين المحتملة تحت السطح حول العالم.