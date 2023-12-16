فيلان في مهمة للبحث عن نمر هارب!

المصدر: كيرالا - د ب أ

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انضم فيلان مدربان لفريق مؤلف من 80 فرداً يضم أطباء بيطريين ومسؤولي غابات وصيادين يبحثون عن نمر هارب، في ولاية كيرالا جنوبي الهند.

وقالت مسؤولة الغابات المحلية، شاغنا كريم، أمس، إن الفيلين المدربين من المتوقع أن يعطيا إشارة إذا كان النمر يختبئ بين الحشائش أو الشجيرات الطويلة خلال عملية بحث مستمر منذ حوالي أسبوع.

وبدأ البحث بعدما تم العثور على جثة نصف مأكولة لمزارع (36 عاماً)، في منطقة غابات في واياناد في التاسع من ديسمبر الجاري. وهاجم النمر الرجل على الأرجح عندما كان يجمع الحشائش لإطعام ماشيته.

وتمثل نمور الهند التي يربو عددها على 3100 نمر أكثر من 75 % من نمور العالم.

ويعيش معظمها في منتزهات وطنية يطلق عليها اسم غابات المحميات، وتتاخم أراض زراعية مأهولة مما يؤدي إلى نشوب صراعات بينها وبين البشر.