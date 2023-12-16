نقل التربة القمرية إلى الأرض خلال 4 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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أفاد شريهاندرا بانيكر سومناتخ رئيس وكالة الفضاء الهندية بأن نقل تربة القمر إلى الأرض سيكون مهمة معقدة لأنها تتضمن مراحل إضافية.

ووفقاً له، تتوقع الوكالة أن يكتمل في غضون أربعة سنوات إعداد وإطلاق مهمة لنقل عينات من التربة القمرية إلى الأرض، حسب «روسيا اليوم». ويشير سومناتخ، إلى أن المركبة القمرية الهندية هبطت بنجاح أغسطس الماضي على سطح القمر ولكن مهمة نقل عينات من تربة القمر إلى الأرض ستكون أكثر تعقيداً، لأنها تتضمن مراحل إضافية، وتتطلب تقنيات أوتوماتيكية أكثر تعقيداً.

ويقول في تصريح لوكالة PTI الهندية للأنباء: «نعمل في الوقت الحاضر على وضع خطة هذه المهمة ونأمل إكمالها في غضون أربع سنوات، وهذا هدفنا».

وتطرق رئيس وكالة الفضاء الهندية إلى مسألة إنشاء محطة فضائية هندية، مشيراً إلى الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء ناريندرا مودي نوفمبر الماضي عن خطط تطوير برنامج الفضاء، الذي اتفق المشاركون فيه على إنشاء محطة فضائية وطنية مأهولة بحلول سنة 2035.

ووفقاً له يمكن إطلاق الوحدة الأولى لهذه المحطة إلى المدار بحلول 2028، حيث ستعمل في البداية محطة أوتوماتيكية، وبحلول 2035 ستصبح صالحة للسكن، بعد أن تجهز الهند صواريخ النقل اللازمة لهذه المهمة.