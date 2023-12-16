20 دقيقة كافية لإتقان الروبوتات المهام المنزلية

المصدر: دبي - البيان

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يساعد نظام جديد في تعليم الروبوتات أداء المهام المنزلية في حوالي 20 دقيقة، ويمكن أن يؤدي النظام إلى التغلب على أحد أكبر التحديات بمجال الذكاء الاصطناعي، وهو نقص بيانات التدريب.

وتم تدريب النظام مفتوح المصدر، المسمى Dobb-E باستخدام البيانات التي تم جمعها من منازل عدة، ويمكن أن يساعد في تعليم الروبوت كيفية فتح المقلاة الهوائية، أو إغلاق الباب، أو تسوية الوسادة، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وتوصل فريق إلى طريقة بسيطة وسهلة التكرار لجمع البيانات اللازمة لتدريب النظام وتسهيل عملية أداء الروبوتات المهام المنزلية، وذلك باستخدام جهاز آيفون متصل بعصا الإمساك، ثم قاموا بضبط جهاز الآيفون لتسجيل مقاطع فيديو لما يحدث لمتطوعين في المنازل.

واختبر الباحثون روبوت «ستريتش» المتوفر تجارياً في 10 منازل في نيويورك على مدار 30 يوماً، وأكمل 109 مهام منزلية بنسبة نجاح 81 %.