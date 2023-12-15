المحكمة العليا السعودية: الخميس 14 ديسمبر غرة شهر جمادى الآخرة 1445هـ

المصدر: البيان

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​أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية، أن يوم الخميس 1 / 6 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 14 / 12 / 2023م هو غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1445هـ.​

وقالت الدائرة في بيان: "اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1445هـ مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 13 / 12 / 2023م. وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (177/هـ) وتاريخ 1 / 6 / 1445هـ المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1445هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الخميس 1 / 6 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 14 / 12 / 2023م هو غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1445هـ".​