" لسه عايش وبيتهرب مني ".. القبض على سيدة حاولت قتل أرملة وائل الإبراشي

المصدر: البيان

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ألقت الأجهزة الأمنية في مصر بقسم شرطة السادس من أكتوبر، القبض على متهمة بالاعتداء على سحر الإبراشي أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي باستخدام سلاح أبيض سكين، داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد اتهمت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، سيدة بالاعتداء عليها ومحاولة قتلها، تعدت عليها بسلاح أبيض سكين تحفظت عليه قوات الأمن.

واستغاثت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي بالأمن ثم طلبت شرطة النجدة، وحررت محضرا في قسم الشرطة اتهمت فيه السيدة بمحاولة الاعتداء عليها بسلاح أبيض وظلت تهذي بكلمات.

ونقل موقع القاهرة 24 عن سحر الإبراشي قولها ، إنها نجت من الموت بأعجوبة "فوجئت بواحدة دخلت البيت وقعدت تزعق وحاولت تقتلني"، وتوجهت أرملة الإبراشي بعد السيطرة على المتهمة، إلى قسم شرطة أكتوبر وحررت محضرا ضد السيدة التي حاولت قتلها.

وألقت قوات الشرطة القبض على السيدة المتهمة بالاعتداء على أرملة الإبراشي وتهديدها، والتي ظلت تهذي بكلمات "أنا كنت هشتغل معاه وما اشتغلتش وهو عايش لسه مماتش.. هو ليه بيتهرب مني ده كان واعدني بالجواز".